La Ruée vers l’Or Blanc La Grande Saline Salins-les-Bains
La Ruée vers l’Or Blanc La Grande Saline Salins-les-Bains lundi 13 juillet 2026.
Salins-les-Bains
La Ruée vers l’Or Blanc
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : 32 – 32 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 15:45:00
fin : 2026-08-03 17:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07
Explorez les puits de la Grande Saline à la recherche d’eau salée et percez les secrets de la fabrication de l’or blanc !
Un parcours guidé et ludique pour les enfants de 6 à 11 ans, suivi d’une évaporation d’eau salée pour comprendre le phénomène de cristallisation du sel et d’un atelier pour reproduire, à l’aide de mini-outils, les gestes des anciens sauniers.
De 6 à 11 ans
Durée 1h30 .
La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Ruée vers l’Or Blanc
L’événement La Ruée vers l’Or Blanc Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Salins-les-Bains (Jura)
- Journée bien-être & mouvement Local sport & forme Poligny 27 juin 2026
- Fête de la Saint-Jean Salins-les-Bains 27 juin 2026
- Massage bien-être, Place des alliés Salins-les-Bains 27 juin 2026
- Défendre le sel, l’or blanc! La Grande Saline Salins-les-Bains 27 juin 2026
- Voyage sonore place des aliés Salins-les-Bains 27 juin 2026