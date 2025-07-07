La Ruée vers l’Or Blanc La Grande Saline Salins-les-Bains

Salins-les-Bains

La Ruée vers l’Or Blanc

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 32 – 32 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 15:45:00

fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-14 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07

Explorez les puits de la Grande Saline à la recherche d’eau salée et percez les secrets de la fabrication de l’or blanc !

Un parcours guidé et ludique pour les enfants de 6 à 11 ans, suivi d’une évaporation d’eau salée pour comprendre le phénomène de cristallisation du sel et d’un atelier pour reproduire, à l’aide de mini-outils, les gestes des anciens sauniers.

De 6 à 11 ans

Durée 1h30 .

La Grande Saline 3 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 10 92 accueil@grande-saline.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Ruée vers l’Or Blanc

L’événement La Ruée vers l’Or Blanc Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)