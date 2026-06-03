Senlis

La S.A de l’Oise fête l’Ete à Senlis

Rue des Bouleaux Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

La S.A. de l’Oise fête l’été

Rue des Bouleaux à Senlis

Activités pour petits et grands dès 14h

À partir de 18h15

Apéritif partagé sur place

Concert de The Nine’s

La S.A. de l’Oise célèbre l’été à Senlis avec une après-midi et une soirée placées sous le signe du partage, de la convivialité et de la bonne humeur. Ouvert à tous, cet événement propose un moment festif à vivre en famille ou entre voisins, dans une ambiance chaleureuse.

Dès l’après-midi, petits et grands peuvent profiter d’animations variées et d’activités ludiques, favorisant les rencontres et les échanges. La soirée se prolonge dans une atmosphère tout aussi conviviale avec un apéritif partagé, suivi d’un concert live du groupe The Nine’s, pour faire vibrer le public et clôturer la journée en musique.

Une belle occasion de célébrer l’été, de se retrouver et de profiter d’un moment festif au cœur de Senlis. .

Rue des Bouleaux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

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English :

S.A. de l’Oise celebrates summer

Rue des Bouleaux, Senlis

Activities for young and old from 2pm

From 6:15pm

Shared aperitif on site

Concert by The Nine?s

L’événement La S.A de l’Oise fête l’Ete à Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-06-03 par Chantilly-Senlis Tourisme