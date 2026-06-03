La S.A de l’Oise fête l’Ete à Senlis Senlis
La S.A de l’Oise fête l’Ete à Senlis Senlis jeudi 9 juillet 2026.
Senlis
La S.A de l’Oise fête l’Ete à Senlis
Rue des Bouleaux Senlis Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
La S.A. de l’Oise fête l’été
Rue des Bouleaux à Senlis
Activités pour petits et grands dès 14h
À partir de 18h15
Apéritif partagé sur place
Concert de The Nine’s
La S.A. de l’Oise célèbre l’été à Senlis avec une après-midi et une soirée placées sous le signe du partage, de la convivialité et de la bonne humeur. Ouvert à tous, cet événement propose un moment festif à vivre en famille ou entre voisins, dans une ambiance chaleureuse.
Dès l’après-midi, petits et grands peuvent profiter d’animations variées et d’activités ludiques, favorisant les rencontres et les échanges. La soirée se prolonge dans une atmosphère tout aussi conviviale avec un apéritif partagé, suivi d’un concert live du groupe The Nine’s, pour faire vibrer le public et clôturer la journée en musique.
Une belle occasion de célébrer l’été, de se retrouver et de profiter d’un moment festif au cœur de Senlis. .
Rue des Bouleaux Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
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English :
S.A. de l’Oise celebrates summer
Rue des Bouleaux, Senlis
Activities for young and old from 2pm
From 6:15pm
Shared aperitif on site
Concert by The Nine?s
L’événement La S.A de l’Oise fête l’Ete à Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-06-03 par Chantilly-Senlis Tourisme
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