Visite-atelier Dessine en plein air au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis
Visite-atelier Dessine en plein air au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis mercredi 29 juillet 2026.
Senlis
Visite-atelier Dessine en plein air au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis
Place Notre-Dame Senlis Oise
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Et si nous sortions de la salle de peinture ? Les enfants s’initieront à la peinture en plein air en dessinant la façade du musée. En cas de pluie, repli dans le musée ! Blouse conseillée !
10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans
Et si nous sortions de la salle de peinture ? Les enfants s’initieront à la peinture en plein air en dessinant la façade du musée. En cas de pluie, repli dans le musée ! Blouse conseillée !
Toutes les visites-ateliers se font en autonomie, sans la présence des parents. Le centre-ville est à découvrir pendant que les enfants se font de jolis souvenirs !
10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans .
Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr
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English :
How about getting out of the painting room? Children will be introduced to plein-air painting by drawing on the museum?s façade. In case of rain, retreat to the museum! A smock is recommended!
10:30 a.m. for 4-7 year-olds and 2:30 p.m. for 8-12 year-olds
L’événement Visite-atelier Dessine en plein air au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-05-04 par Chantilly-Senlis Tourisme
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