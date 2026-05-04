Senlis

Visite-atelier Dessine en plein air au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis

Place Notre-Dame Senlis Oise

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Et si nous sortions de la salle de peinture ? Les enfants s’initieront à la peinture en plein air en dessinant la façade du musée. En cas de pluie, repli dans le musée ! Blouse conseillée !

10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans

Et si nous sortions de la salle de peinture ? Les enfants s’initieront à la peinture en plein air en dessinant la façade du musée. En cas de pluie, repli dans le musée ! Blouse conseillée !

Toutes les visites-ateliers se font en autonomie, sans la présence des parents. Le centre-ville est à découvrir pendant que les enfants se font de jolis souvenirs !

10h30 pour les 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans .

Place Notre-Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72 musees@ville-senlis.fr

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English :

How about getting out of the painting room? Children will be introduced to plein-air painting by drawing on the museum?s façade. In case of rain, retreat to the museum! A smock is recommended!

10:30 a.m. for 4-7 year-olds and 2:30 p.m. for 8-12 year-olds

L’événement Visite-atelier Dessine en plein air au Musée d’Art et d’Archéologie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-05-04 par Chantilly-Senlis Tourisme