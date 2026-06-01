Rencontre de Jazz, Place d’armes du Quartier Ordener, Senlis

Rencontre de Jazz Dimanche 7 juin, 15h00 Place d’armes du Quartier Ordener Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Le conservatoire vous propose une rencontre de jazz, avec comme invité le groupe « Mathilde Jazz Quartet ».

Vous pourrez aussi entendre l’atelier jazz et le Big Band du conservatoire municipal de musique et de danse de Senlis à la place d’Armes du quartier Ordener, à partir de 15h.

Nous vous attendons nombreux !

Place d’armes du Quartier Ordener Quartier Ordener 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Concert de jazz ville