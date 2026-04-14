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Visite du parc du Pavillon Saint Martin, Le pavillon Saint Martin, Senlis

Visite du parc du Pavillon Saint Martin, Le pavillon Saint Martin, Senlis

Visite du parc du Pavillon Saint Martin, Le pavillon Saint Martin, Senlis samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le pavillon Saint Martin

Adresse : 93 rue du faubourg Saint Martin 60300 SENLIS

Ville : 60300 Senlis

Département : Oise

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Pass à 15 € par personne, valable pour la visite de plus de 50 jardins privés ouverts dans l'Oise et dans l'Aisne. Les fonds récoltés seront reversés à l'association Jardins & Santé qui finance la création de jardins à visée thérapeutique.

Visite du parc du Pavillon Saint Martin 6 et 7 juin Le pavillon Saint Martin Oise

Pass à 15 € par personne, valable pour la visite de plus de 50 jardins privés ouverts dans l’Oise et dans l’Aisne. Les fonds récoltés seront reversés à l’association Jardins & Santé qui finance la création de jardins à visée thérapeutique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au cœur de la ville de Senlis, le parc du Pavillon Saint Martin (construit au début du XVIIème siècle), offre un décor champêtre et fleuri de 7 hectares. Arbres séculaires, nombreuses variétés de fleurs sauvages et bancs en vieilles pierres cachés dans les sous-bois offrent un paradis presque sauvage, chargé d’histoire, puisque le Pavillon Saint Martin a abrité le quartier du Maréchal Foch en avril 1918.

Le pavillon Saint Martin 93 rue du faubourg Saint Martin 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 06 60 30 36 88 https://www.chambredhotesdesenlis.fr Le pavillon Saint Martin, construit au début du XVII ème siècle, au coeur d’un parc de 7 ha, vous invite à découvrir un décor champêtre et fleuri au coeur de la ville de Senlis. Au fil de votre promenade, vous découvrirez les bancs en vieilles pierres cachés dans les sous-bois, une « folie » pour le bonheur des enfants, de nombreuses variétés de fleurs sauvages, des arbres séculaires. Un paradis presque sauvage chargé d’histoire puisque la maison a abrité le quartier général du Maréchal Foch à partir d’avril 1918. Venez respirer et écouter les doux bruits de cette nature douce. parking public possible rue des jardiniers
Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Charlotte Labouret

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