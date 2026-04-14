Visite du parc du Pavillon Saint Martin, Le pavillon Saint Martin, Senlis

Visite du parc du Pavillon Saint Martin 6 et 7 juin Le pavillon Saint Martin Oise

Pass à 15 € par personne, valable pour la visite de plus de 50 jardins privés ouverts dans l’Oise et dans l’Aisne. Les fonds récoltés seront reversés à l’association Jardins & Santé qui finance la création de jardins à visée thérapeutique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Au cœur de la ville de Senlis, le parc du Pavillon Saint Martin (construit au début du XVIIème siècle), offre un décor champêtre et fleuri de 7 hectares. Arbres séculaires, nombreuses variétés de fleurs sauvages et bancs en vieilles pierres cachés dans les sous-bois offrent un paradis presque sauvage, chargé d’histoire, puisque le Pavillon Saint Martin a abrité le quartier du Maréchal Foch en avril 1918.

Le pavillon Saint Martin 93 rue du faubourg Saint Martin 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 06 60 30 36 88 https://www.chambredhotesdesenlis.fr Le pavillon Saint Martin, construit au début du XVII ème siècle, au coeur d’un parc de 7 ha, vous invite à découvrir un décor champêtre et fleuri au coeur de la ville de Senlis. Au fil de votre promenade, vous découvrirez les bancs en vieilles pierres cachés dans les sous-bois, une « folie » pour le bonheur des enfants, de nombreuses variétés de fleurs sauvages, des arbres séculaires. Un paradis presque sauvage chargé d’histoire puisque la maison a abrité le quartier général du Maréchal Foch à partir d’avril 1918. Venez respirer et écouter les doux bruits de cette nature douce. parking public possible rue des jardiniers

Ouverture dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2026

©Charlotte Labouret