Nuit des Musées à Senlis Senlis

Senlis

Nuit des Musées à Senlis

Place Notre- Dame Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 23:59:00

Date(s) :

2026-05-23

Comme chaque année, les musées de Senlis participent à la Nuit européenne des musées. Cet événement est l’occasion de découvrir les collections dans une atmosphère joyeuse et décontractée. De nombreuses surprises attendent les petits comme les grands !

Comme chaque année, les musées de Senlis participent à la Nuit européenne des musées. Cet événement est l’occasion de découvrir les collections dans une atmosphère joyeuse et décontractée. De nombreuses surprises attendent les petits comme les grands !

Au musée d’Art et d’Archéologie, les animations et propositions se succèdent pour petits et grands. Vous ressortirez du musée des étoiles (et des nuages) plein les yeux !

Dès 16h, venez à la rencontre des élèves du lycée Hugues Capet, qui ont travaillé cette année autour de Séraphine Louis. Grâce à un peu d’imagination et beaucoup de malice, les tableaux prennent vie dans vos téléphones. Ils seront présents toute la soirée pour échanger autour de leur projet d’études !

À partir de 18h, les élèves du conservatoire de musique vous régaleront d’un concert.

Dès 19h, les élèves du conservatoire de la classe de chant vous régaleront d’un concert, et les élèves de danse vous ébahiront par leur grâce.

De 20h à 23h le musée se transforme en station météo ! Venez à la rencontre des membres de l’équipe et résolvez leurs mystérieux bulletins pour retrouver le nom d’un tout nouveau nuage… découvert à l’occasion de l’exposition temporaire Entre ciels et toiles. Peindre les nuages depuis le XVIᵉ siècle .

À partir de 20h, le calme se fait dans le musée. De ci, de là, des lycéens s’installent. Autour d’eux, des lumières, des objets et même des coussins. Tous sont là pour vous embarquer dans leurs mondes à travers des contes retrouvés dans des livres ou bien inventés lors d’ateliers, ils sont là pour vous proposer une pause onirique, au cœur du musée.

Toute la soirée, vous pourrez gratuitement découvrir les collections permanentes. .

Place Notre- Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 86 72

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English :

Every year, the museums of Senlis take part in the European Museum Night. This event is an opportunity to discover the collections in a fun, relaxed atmosphere. Many surprises await young and old alike!

L’événement Nuit des Musées à Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-05-07 par Chantilly-Senlis Tourisme