mirArt à Senlis : les élèves rêvent la peinture de Séraphine Louis, Musée d’art et d’archéologie, Senlis

mirArt à Senlis : les élèves rêvent la peinture de Séraphine Louis Samedi 23 mai, 16h00 Musée d’art et d’archéologie Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Comme chaque année, le programme de la Nuit des musées à Senlis est dense, varié et passionnant !

Dès 16h, venez à la rencontre des élèves du lycée Hugues Capet, qui ont travaillé cette année autour de Séraphine Louis. Grâce à un peu d’imagination et beaucoup de malice, ils font prendre vie les tableaux dans vos téléphones. Ils seront présents toute la soirée pour échanger autour de leur projet d’études !

Musée d’art et d’archéologie Place Notre-dame, 60300 Senlis, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 0344248672 https://musees.ville-senlis.fr Une partie du sous-sol se présente comme un musée de site où le visiteur découvre, adossés aux fondations de la muraille, les vestiges d’une maison gallo-romaine. L’autre section, une cave voûtée, abrite un spectaculaire ensemble d’ex-voto gallo-romains exhumés lors des fouilles du temple de la forêt d’Halatte, à quelques kilomètres de Senlis. Les collections archéologiques se déploient au rez-de-chaussée. La salle voûtée d’ogives du XIVe siècle renferme de rares sculptures gothiques et du lapidaire provenant de la cathédrale. À l’étage est présentée une collection hétéroclite d’œuvres du XVIIe au XIXe siècle, avec deux pôles importants, Thomas Couture et Séraphine Louis dite Séraphine de Senlis. La chapelle du chancelier Guérin est consacrée aux œuvres de Thomas Couture. Le peintre, originaire de Senlis, installa son atelier en ces lieux lors de son retour dans la ville en 1859. Dans la grande salle, des peintures anciennes provenant pour la plupart de la cathédrale de Senlis côtoient de grands tableaux naturalistes et des œuvres de Salon. Des paysages, des sculptures et des objets d’art complètent ce fonds. Les deux salles suivantes sont consacrées aux œuvres de Séraphine Louis et des Primitifs modernes. Enfin, la Galerie Renaissance et la Chambre des anges rendent hommage aux évêques ayant occupé ces lieux.

Comme chaque année, le programme de la Nuit des musées à Senlis est dense, varié et passionnant !

© Schryve