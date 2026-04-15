Déambulation, Keolis, Senlis
Déambulation, Keolis, Senlis samedi 30 mai 2026.
Déambulation Samedi 30 mai, 10h00 Keolis Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00
Après avoir essayé de faire le maximum de km en vélo durant le mois de mai, voici une manière festive de clore ce mois avec tous les élèves de la ville et leurs parents et toute personne aimant se déplacer en vélo à Senlis: un cortège de vélo
Keolis 5b place de la gare, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Traversée de la ville avec le maximum de vélos enfants, parents et autres
CM
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