Senlis

Printemps des Arts de Senlis

Place Saint-Pierre Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 11:00:00

fin : 2026-05-25 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-05-25

Pour ses 25 ans, l’association Art et Amitié Senlis a le plaisir de vous convier à son prochain Printemps des Arts, à l’Espace Saint-Pierre de Senlis.

Dans ce lieu chargé d’histoire et dans une ambiance chaleureuse, venez découvrir les dernières œuvres de nombreux artistes peintres, sculpteurs, ..

Pour ses 25 ans, l’association Art et Amitié Senlis a le plaisir de vous convier à son prochain Printemps des Arts, à l’Espace Saint-Pierre de Senlis.

Dans ce lieu chargé d’histoire et dans une ambiance chaleureuse, venez découvrir les dernières œuvres de nombreux artistes peintres, sculpteurs, dessinateurs, photographes, plasticiens, etc.

Les trois invités d’honneur locaux seront la peintre Vinciane Closset, la sculptrice Marie-France Graziani et le photographe Jérémy Lafleur.

À noter qu’il y aura également de nombreuses animations durant ces 6 jours un stand de vente de livres d’art, des démonstrations artistiques et une prestation musicale par la chanteuse senlisienne Julie Berquez.

Pour tout renseignements, consultez le site web Art & Amitié, la page Facebook de l’association, ou contactez artetamitesenlis@orange.fr. .

Place Saint-Pierre Senlis 60300 Oise Hauts-de-France artetamitesenlis@orange.fr

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English :

To celebrate its 25th anniversary, the Art et Amitié Senlis association is pleased to invite you to its next Printemps des Arts, at the Espace Saint-Pierre in Senlis.

Come and discover the latest works by numerous artists: painters, sculptors, …

L’événement Printemps des Arts de Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-03-14 par Chantilly-Senlis Tourisme