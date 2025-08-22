Sur les traces de la Grande Guerre à Senlis Senlis Oise

Sur les traces de la Grande Guerre à Senlis A pieds Très facile

Sur les traces de la Grande Guerre à Senlis Place de la Gare 60300 Senlis Oise Hauts-de-France

Durée : 120 Distance : 6000.0 Tarif :

En septembre 1914, au début de la Première Guerre Mondiale, Senlis subit les représailles allemandes suite à des tirs de l’arrière-garde française contre les troupes d’occupation. Cent-dix maisons de la rue de République et de la rue Bellon sont incendiées, dont le palais de justice et la gare. Eugène Odent, maire de la ville est fusillé avec cinq autres de ses concitoyens.

Ce circuit urbain de 6 km à travers la cité royale de Senlis, vous emmènera à la découverte de ces lieux chargés d’Histoire, aujourd’hui symboles de la Grande Guerre l’hôtel Dufresnes quartier général du Maréchal Foch en 1918, le Quartier Ordener poste allemand en 1914, la nécropole nationale, la gare citée précédemment…

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sur les traces de la Grande Guerre à Senlis

In September 1914, at the beginning of the First World War, Senlis suffered German reprisals following fire from the French rearguard against the occupying troops. One hundred and ten houses on the rue de République and the rue Bellon were burnt down, including the courthouse and the train station. Eugène Odent, mayor of the town, was shot dead along with five other citizens

This 6 km urban tour through the royal city of Senlis will take you to discover these places steeped in history, now symbols of the Great War: the Hotel Dufresnes: headquarters of Marshal Foch in 1918, the Ordener Quarter: German post office in 1914, the national necropolis, the railway station mentioned above …

Deutsch : Sur les traces de la Grande Guerre à Senlis

Im September 1914, zu Beginn des Ersten Weltkriegs, wurde Senlis von deutschen Vergeltungsmaßnahmen getroffen, nachdem die französische Nachhut die Besatzungstruppen beschossen hatte. Hundertzehn Häuser in der Rue de République und der Rue Bellon wurden niedergebrannt, darunter der Justizpalast und der Bahnhof. Der Bürgermeister der Stadt, Eugène Odent, wird mit fünf weiteren Mitbürgern erschossen

Dieser 6 km lange Stadtrundgang durch die Königsstadt Senlis führt Sie zu diesen geschichtsträchtigen Orten, die heute als Symbole des Großen Krieges gelten: das Hotel Dufresnes: Hauptquartier von Marschall Foch im Jahr 1918, das Quartier Ordener: deutscher Posten im Jahr 1914, die nationale Nekropole, der bereits erwähnte Bahnhof…

Italiano :

Nel settembre 1914, all’inizio della Prima Guerra Mondiale, Senlis subì la rappresaglia tedesca in seguito al fuoco della retroguardia francese contro le truppe di occupazione. Centodieci case in Rue de République e Rue Bellon furono bruciate, tra cui il tribunale e la stazione. Eugène Odent, sindaco della città, fu fucilato insieme ad altri cinque cittadini

Questo circuito urbano di 6 km, che attraversa la città reale di Senlis, vi porterà a scoprire questi luoghi ricchi di storia, oggi simboli della Grande Guerra: l’hotel Dufresnes: quartier generale del maresciallo Foch nel 1918, il quartiere Ordener: postazione tedesca nel 1914, la necropoli nazionale, la stazione ferroviaria già citata…

Español : Sur les traces de la Grande Guerre à Senlis

En septiembre de 1914, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Senlis sufrió las represalias alemanas tras los disparos de la retaguardia francesa contra las tropas de ocupación. Ciento diez casas de la calle République y de la calle Bellon fueron incendiadas, incluidos el palacio de justicia y la estación de ferrocarril. Eugène Odent, alcalde de la ciudad, fue fusilado junto con otros cinco ciudadanos

Este circuito urbano de 6 km por la ciudad real de Senlis, le llevará a descubrir estos lugares llenos de historia, hoy símbolos de la Gran Guerra: el hotel Dufresnes: cuartel general del mariscal Foch en 1918, el barrio Ordener: puesto alemán en 1914, la necrópolis nacional, la estación de ferrocarril mencionada anteriormente…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-27 par SIM Hauts-de-France