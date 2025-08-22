Sentier des Faubourgs de Senlis Senlis Oise

Sentier des Faubourgs de Senlis A pieds Très facile

Sentier des Faubourgs de Senlis 44 Rue de la République 60300 Senlis Oise Hauts-de-France

Durée : 210 Distance : 12500.0 Tarif :

Lorsqu’on évoque le patrimoine de Senlis, l’imagination se porte d’instinct vers les murailles de la ville, la cathédrale ou le château royal, mais une part essentielle de son histoire s’épanouit aussi hors de ses murs. Le nouveau sentier des faubourgs met en pleine lumière l’histoire de tous les quartiers de la ville.

English : Sentier des Faubourgs de Senlis

When we think of Senlis? heritage, our imaginations instinctively turn to the city walls, the cathedral or the royal castle, but an essential part of the town?s history is also to be found outside its walls. The new Suburbs Trail brings to light the history of all the city?s districts.

Deutsch : Sentier des Faubourgs de Senlis

Wenn man über das Kulturerbe von Senlis spricht, denkt man instinktiv an die Stadtmauern, die Kathedrale oder das königliche Schloss, aber ein wesentlicher Teil der Geschichte der Stadt findet sich auch außerhalb der Stadtmauern. Der neue Vorstadtpfad beleuchtet die Geschichte aller Stadtviertel.

Italiano :

Quando pensiamo al patrimonio di Senlis, pensiamo istintivamente alle mura della città, alla cattedrale o al castello reale, ma una parte fondamentale della sua storia si trova anche al di fuori delle mura. Il nuovo sentiero dei sobborghi illustra la storia di tutti i quartieri della città.

Español : Sentier des Faubourgs de Senlis

Cuando pensamos en el patrimonio de Senlis, pensamos instintivamente en las murallas, la catedral o el castillo real, pero una parte fundamental de su historia también se encuentra fuera de sus muros. El nuevo Recorrido de los barrios pone de relieve la historia de todos los barrios de la ciudad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France