Senlis, ville royale Senlis Oise

Durée : 45 Distance : 2700.0 Tarif :
Ville d’Art, Senlis pour une promenade à travers deux mille ans d’architecture et d’histoire.
Attention: prévoir des chaussures plates car les rues sont pavées.
English : Senlis, ville royale
City of Art, Senlis for a walk through two thousand years of architecture and history.
Caution: bring flat shoes as the streets are cobbled.
Deutsch : Senlis, ville royale
Kunststadt Senlis für einen Spaziergang durch zweitausend Jahre Architektur und Geschichte.
Achtung: Sie sollten flache Schuhe tragen, da die Straßen gepflastert sind.
Italiano :
Città d’arte, Senlis, per una passeggiata attraverso duemila anni di architettura e storia.
Attenzione: portare scarpe basse perché le strade sono acciottolate.
Español : Senlis, ville royale
Ciudad de Arte, Senlis para pasear por dos mil años de arquitectura e historia.
Atención: lleve calzado plano porque las calles están empedradas.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France