Senlis, ville royale Senlis Oise

Senlis, ville royale A pieds Facile

Senlis, ville royale Gare routière 60300 Senlis Oise Hauts-de-France

Durée : 45 Distance : 2700.0 Tarif :

Ville d’Art, Senlis pour une promenade à travers deux mille ans d’architecture et d’histoire.

Attention: prévoir des chaussures plates car les rues sont pavées.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Senlis, ville royale

City of Art, Senlis for a walk through two thousand years of architecture and history.

Caution: bring flat shoes as the streets are cobbled.

Deutsch : Senlis, ville royale

Kunststadt Senlis für einen Spaziergang durch zweitausend Jahre Architektur und Geschichte.

Achtung: Sie sollten flache Schuhe tragen, da die Straßen gepflastert sind.

Italiano :

Città d’arte, Senlis, per una passeggiata attraverso duemila anni di architettura e storia.

Attenzione: portare scarpe basse perché le strade sono acciottolate.

Español : Senlis, ville royale

Ciudad de Arte, Senlis para pasear por dos mil años de arquitectura e historia.

Atención: lleve calzado plano porque las calles están empedradas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-24 par SIM Hauts-de-France