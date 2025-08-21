Les circuits de la cité royale de Senlis circuit C Senlis Oise

Les circuits de la cité royale de Senlis circuit C A pieds Facile

Les circuits de la cité royale de Senlis circuit C 4 Place Henri IV 60300 Senlis Oise Hauts-de-France

Durée : 90 Distance : 3800.0 Tarif :

Du Ier au XXème siècle, ce circuit traverse le temps, des arènes à la reconstruction de la gare après la 1ère guerre mondiale.

Les arènes sont ouvertes en visites guidées le 1er dimanche du mois entre avril et octobre, réservation recommandée. Elles sont aussi accessibles lors des Journées Européennes du Patrimoine en septembre et les Journées Européennes de l’Archéologie en juin.

Parking possible Place des arènes

Facile

English : Les circuits de la cité royale de Senlis circuit C

From the 1st to the 20th century, this tour takes you through time, from the arena to the reconstruction of the station after WW1.

Guided tours of the arena are available on the 1st Sunday of the month between April and October (booking recommended). They are also open during the European Heritage Days in September and the European Archaeology Days in June.

Parking available at Place des arènes

Deutsch : Les circuits de la cité royale de Senlis circuit C

Vom 1. bis zum 20. Jahrhundert führt dieser Rundgang durch die Zeit, von den Arenen bis zum Wiederaufbau des Bahnhofs nach dem Ersten Weltkrieg.

Die Arenen sind zwischen April und Oktober am ersten Sonntag des Monats für Führungen geöffnet, eine Reservierung wird empfohlen. Sie sind auch während der Europäischen Tage des Kulturerbes im September und der Europäischen Tage der Archäologie im Juni zugänglich.

Parkmöglichkeiten Place des arènes

Italiano :

Dal 1° al 20° secolo, questo tour vi porta in un viaggio nel tempo, dalle arene alla ricostruzione della stazione dopo la 1° guerra mondiale.

Le visite guidate alle arene sono disponibili la prima domenica del mese tra aprile e ottobre (si consiglia la prenotazione). Sono inoltre aperte durante le Giornate europee del patrimonio a settembre e le Giornate europee dell’archeologia a giugno.

Parcheggio disponibile in Place des arènes

Español : Les circuits de la cité royale de Senlis circuit C

Del siglo I al siglo XX, este recorrido le llevará a través del tiempo, desde los ruedos hasta la reconstrucción de la estación tras la I Guerra Mundial.

Las visitas guiadas a los ruedos están disponibles el primer domingo de cada mes entre abril y octubre (se recomienda reservar). También están abiertas durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, en septiembre, y las Jornadas Europeas de Arqueología, en junio.

Aparcamiento disponible en la Place des arènes

