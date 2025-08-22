Les circuits de la cité royale de Senlis circuit B Senlis Oise

Les circuits de la cité royale de Senlis circuit B A pieds Facile

Son secteur sauvegardé de 40 ha est particulièrement apprécié des cinéastes.

Sous le règne de Philippe Auguste, la ville est protégée par un deuxième rempart. Les fortifications médiévales (XIIIe-XVIe s.) offrent une belle promenade autour de la ville le long de la rivière la Nonette.

De nombreuses communautés religieuses s’installent à Senlis la Charité, les Capucins, les Carmes, les Clarisse, la Présentation, proche de l’abbaye Saint-Vincent, fondation de la reine de France Anne de Kiev, vers 1060.

L’ancienne église Saint-Pierre (XIe XVIIe s.). Aux XVIIe et XVIIIe s., les notables font édifier de remarquables hôtels particuliers précédés d’un portail monumental. L’hôtel Dufresne de Saint-Leu (XVIIIe s.) abrita le quartier général du Maréchal Foch de 1916 à 1918 ; il y prépara l’Armistice.

English : Les circuits de la cité royale de Senlis circuit B

Its 40-hectare protected area is particularly popular with film-makers.

Under the reign of Philippe Auguste, the town was protected by a second rampart. The medieval fortifications (13th-16th c.) offer a beautiful walk around the town along the Nonette river.

Numerous religious communities settled in Senlis: the Charité, the Capucins, the Carmes, the Clarisse and the Présentation, close to the Saint-Vincent abbey, founded by French queen Anne of Kiev around 1060.

The former Saint-Pierre church (11th 17th c.). In the 17th and 18th c., the town?s notables built remarkable townhouses with monumental gates. Hôtel Dufresne de Saint-Leu (18th c.) housed the headquarters of Marshal Foch from 1916 to 1918, where he prepared the Armistice.

Deutsch : Les circuits de la cité royale de Senlis circuit B

Sein 40 ha großer geschützter Sektor ist besonders bei Filmemachern beliebt.

Unter der Herrschaft von Philippe Auguste wurde die Stadt durch eine zweite Stadtmauer geschützt. Die mittelalterlichen Befestigungsanlagen (13.-16. Jh.) bieten einen schönen Spaziergang rund um die Stadt entlang des Flusses Nonette.

Zahlreiche religiöse Gemeinschaften ließen sich in Senlis nieder: die Charité, die Kapuziner, die Karmeliter, die Clarisse, die Présentation, in der Nähe der Abtei Saint-Vincent, die um 1060 von der französischen Königin Anne von Kiew gegründet wurde.

Die alte Kirche Saint-Pierre (11. bis 17. Jh.). Im 17. und 18. Jh. ließen die Honoratioren bemerkenswerte Stadthäuser mit einem monumentalen Portal errichten. Das Hotel Dufresne de Saint-Leu (18. Jh.) beherbergte von 1916 bis 1918 das Hauptquartier von Marschall Foch, der hier den Waffenstillstand vorbereitete.

Italiano :

La sua area protetta di 40 ettari è particolarmente apprezzata dai cineasti.

Sotto il regno di Filippo Augusto, la città fu protetta da un secondo bastione. Le fortificazioni medievali (XIII-XVI secolo) offrono una bella passeggiata intorno alla città lungo il fiume Nonette.

A Senlis si stabilirono numerose comunità religiose: la Charité, i Capucins, i Carmes, le Clarisse e la Présentation, vicino all’Abbazia di Saint-Vincent, fondata dalla regina francese Anna di Kiev intorno al 1060.

L’antica chiesa di Saint-Pierre (XI-XVII secolo). Nel XVII e XVIII secolo, i notabili della città costruirono notevoli case cittadine con portoni monumentali. L’Hôtel Dufresne de Saint-Leu (XVIII secolo) ospitò il quartier generale del maresciallo Foch dal 1916 al 1918, dove preparò l’armistizio.

Español : Les circuits de la cité royale de Senlis circuit B

Su zona protegida de 40 hectáreas es especialmente popular entre los cineastas.

Bajo el reinado de Felipe Augusto, la ciudad se protegió con una segunda muralla. Las fortificaciones medievales (siglos XIII-XVI) ofrecen un hermoso paseo por la ciudad a lo largo del río Nonette.

Numerosas comunidades religiosas se instalaron en Senlis: los Charité, los Capucins, los Carmes, los Clarisse y los Présentation, cerca de la abadía de Saint-Vincent, fundada por la reina francesa Ana de Kiev hacia 1060.

La antigua iglesia de Saint-Pierre (siglos XI-XVII). En los siglos XVII y XVIII, los notables de la ciudad construyeron notables casas burguesas con portales monumentales. El Hôtel Dufresne de Saint-Leu (siglo XVIII) albergó el cuartel general del mariscal Foch de 1916 a 1918, donde preparó el armisticio.

