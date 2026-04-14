Station météorologique : nouveau nuage découvert à Senlis !, Musée d’art et d’archéologie, Senlis

Station météorologique : nouveau nuage découvert à Senlis ! Samedi 23 mai, 20h00 Musée d’art et d’archéologie Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Comme chaque année, le programme de la Nuit des musées à Senlis est dense, varié et passionnant !

À partir de 20h, le temps se couvre sur le musée. En effet, les équipes ont découvert un nouveau nuage, à l’occasion de l’exposition « Entre ciels et toiles » ! Votre mission ? Retrouver ce nom, identifier le nuage et dévoiler le tout au grand jour avant la fin de la soirée. Pour ce faire, les agents du musée vous délivreront leur bulletin : à vous de résoudre les énigmes ! En cas de mauvaise réponse, il est fort possible qu’une mauvaise lettre vous soit communiquée…

Jeu sans réservation, à réaliser en famille et en profitant des autres activités proposées dans le musée.

Musée d’art et d’archéologie Place Notre-dame, 60300 Senlis, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 0344248672 https://musees.ville-senlis.fr Une partie du sous-sol se présente comme un musée de site où le visiteur découvre, adossés aux fondations de la muraille, les vestiges d’une maison gallo-romaine. L’autre section, une cave voûtée, abrite un spectaculaire ensemble d’ex-voto gallo-romains exhumés lors des fouilles du temple de la forêt d’Halatte, à quelques kilomètres de Senlis. Les collections archéologiques se déploient au rez-de-chaussée. La salle voûtée d’ogives du XIVe siècle renferme de rares sculptures gothiques et du lapidaire provenant de la cathédrale. À l’étage est présentée une collection hétéroclite d’œuvres du XVIIe au XIXe siècle, avec deux pôles importants, Thomas Couture et Séraphine Louis dite Séraphine de Senlis. La chapelle du chancelier Guérin est consacrée aux œuvres de Thomas Couture. Le peintre, originaire de Senlis, installa son atelier en ces lieux lors de son retour dans la ville en 1859. Dans la grande salle, des peintures anciennes provenant pour la plupart de la cathédrale de Senlis côtoient de grands tableaux naturalistes et des œuvres de Salon. Des paysages, des sculptures et des objets d’art complètent ce fonds. Les deux salles suivantes sont consacrées aux œuvres de Séraphine Louis et des Primitifs modernes. Enfin, la Galerie Renaissance et la Chambre des anges rendent hommage aux évêques ayant occupé ces lieux.

Comme chaque année, le programme de la Nuit des musées à Senlis est dense, varié et passionnant !

© Loïc Cure