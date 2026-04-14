Visite du jardin d’Anna, Le jardin d’Anna, Senlis
Visite du jardin d’Anna, Le jardin d’Anna, Senlis samedi 6 juin 2026.
Visite du jardin d’Anna Samedi 6 juin, 14h00 Le jardin d’Anna Oise
Tarif : pass à 15 euros par personne pour les deux jours d’ouverture, permettant également la visite d’une trentaine de jardins ouverts dans l’Oise – gratuit pour les enfants.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Visite libre du jardin.
Le jardin d’Anna 19 RUE ROUGEMAILLE Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33786258389 Elégant jardin de centre ville, structuré par des buis et charmes pyramidaux. C’est un petit coin d’intimité au cœur de la ville de Senlis. Parkings à proximité
Visite libre de ce jardin, en centre-ville de Senlis.
©Anne Rondot Constantin
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