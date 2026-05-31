Le conservatoire fait son cirque !, Manège du Quartier Ordener, Senlis
Le conservatoire fait son cirque !, Manège du Quartier Ordener, Senlis vendredi 26 juin 2026.
Le conservatoire fait son cirque ! 26 et 27 juin Manège du Quartier Ordener Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00
Cette année, les danseuses du Conservatoire vous enchanterons avec des choregraphies sur le thème du cirque au Manège Ordener.
N’hésitez pas à réserver vos place à partir du 8 juin au secrétariat du conservatoire.
Manège du Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « conservatoire@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 60 95 09 »}]
Spectacles de danse de fin d’année ville
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