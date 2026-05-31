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Le conservatoire fait son cirque !, Manège du Quartier Ordener, Senlis

Le conservatoire fait son cirque !, Manège du Quartier Ordener, Senlis

Le conservatoire fait son cirque !, Manège du Quartier Ordener, Senlis vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Manège du Quartier Ordener

Adresse : 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS

Ville : 60300 Senlis

Département : Oise

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Le conservatoire fait son cirque ! 26 et 27 juin Manège du Quartier Ordener Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T20:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-27T16:00:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

Cette année, les danseuses du Conservatoire vous enchanterons avec des choregraphies sur le thème du cirque au Manège Ordener.
N’hésitez pas à réserver vos place à partir du 8 juin au secrétariat du conservatoire.

Manège du Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « conservatoire@ville-senlis.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 44 60 95 09 »}]
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