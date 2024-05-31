15ème édition des Journées Tintinophiles de Senlis Senlis

15ème édition des Journées Tintinophiles de Senlis

Place Saint-Pierre Senlis Oise

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

L’association Les Tintinophiles c’est nous organise prochainement cette15ème et dernière édition des Journées Tintinophiles durant 3 jours. Cette manifestation, bien connue des tintinophiles a pour but de rassembler les passionnés de l’œuvre d’Hergé et le public autour d’une exposition, d’animations diverses, d’une bourse BD et de conférences animées par des personnalités reconnues du monde tintinophile.

Place Saint-Pierre Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 15 11 21 44 lestintinophilescnous@yahoo.fr

English :

The association Les Tintinophiles c?est nous is organizing this 15th and final edition of the Journées Tintinophiles over 3 days. The aim of this event, well known to tintinophiles, is to bring together fans of Hergé?s work and the general public, with an exhibition, various activities, a comic book market and conferences led by well-known personalities from the tintinophile world.

German :

Der Verein Les Tintinophiles c’est nous organisiert in Kürze die 15. und letzte Ausgabe der dreitägigen Journées Tintinophiles . Diese Veranstaltung, die den Tintinophilen wohlbekannt ist, hat zum Ziel, die Liebhaber des Werkes von Hergé und die Öffentlichkeit um eine Ausstellung, verschiedene Animationen, eine Comic-Börse und Konferenzen, die von anerkannten Persönlichkeiten der Tintinophilenwelt geleitet werden, zusammenzubringen.

Italiano :

L’associazione Les Tintinophiles c’est nous organizza questa 15a e ultima edizione delle Journées Tintinophiles, della durata di 3 giorni. L’obiettivo di questo evento, ben noto ai tintinofili, è quello di riunire gli appassionati dell’opera di Hergé e il pubblico in generale, con una mostra, vari eventi, un mercato del fumetto e conferenze tenute da noti personaggi del mondo tintinofilo.

Espanol :

La asociación Les Tintinophiles c?est nous organiza durante 3 días esta 15ª y última edición de las Journées Tintinophiles. El objetivo de este acontecimiento, bien conocido por los Tintinófilos, es reunir a los aficionados a la obra de Hergé y al público en general, con una exposición, diversos actos, un mercado del cómic y conferencias a cargo de conocidas personalidades del mundo de los Tintinófilos.

