Senlis

Les Journées Musicales Marcel Proust Proust et le Cinéma

Senlis Oise

Tarif : 100 – 100 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 09:30:00

fin : 2026-10-09 17:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Une journée culturelle entre Senlis et ses environs, mêlant visite guidée, patrimoine, parcours cinématographique et balade nature. Une immersion conviviale pour découvrir l’histoire et les paysages à travers une approche vivante et accessible.

Cette 8ème édition des Journées Musicales Marcel Proust se déroulera au Château d’Ermenonville, les 9, 10 et 11 octobre 2026, sur le thème Proust et le cinéma avec comme invité d’honneur Camille Saint-Saëns

Cette journée culturelle propose une immersion au cœur de l’histoire et du patrimoine, à travers un parcours riche et varié mêlant découverte urbaine, nature et regard cinématographique. Pensée comme une parenthèse à la fois instructive et conviviale, elle invite à explorer un territoire sous différents angles.

Du centre historique de Senlis à ses lieux emblématiques, en passant par un itinéraire littéraire reliant nature et paysages inspirants, chaque étape dévoile une facette du patrimoine local. Entre visite guidée, promenade commentée et moments de partage, cette expérience s’adresse à tous les curieux désireux d’en apprendre davantage tout en profitant d’un cadre agréable.

Accompagnée par des guides passionnés, cette journée offre une approche vivante et accessible de l’histoire, de la culture et des lieux qui ont marqué le territoire.

AU PROGRAMME

– 9h30-13h Visite commentée du vieux Senlis avec parcours cinématographique dans la ville

-13h-14h30 Déjeuner au restaurant Chez Nous à Senlis

-15h-17h30 Promenade commentée sur le Sentier des Ecrivains, qui relie le Parc Jean-Jacques Rousseau au Domaine de Chaalis .

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France jmmpproust@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A cultural day out in and around Senlis, combining guided tours, heritage, film and nature walks. A convivial immersion in history and landscapes through a lively and accessible approach.

L’événement Les Journées Musicales Marcel Proust Proust et le Cinéma Senlis a été mis à jour le 2026-05-28 par Chantilly-Senlis Tourisme