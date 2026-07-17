Lézards d’été 2026 – Trampoline élastique, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis
lundi 27 juillet 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – Trampoline élastique 27 juillet – 2 août Complexe sportif Yves Carlier Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T11:00:00+02:00 – 2026-07-27T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00
Trampoline élastique de 4 pistes mis à disposition du lundi 27 juillet au dimanche 2 août de 11h à 13h et de 14h à 19h au complexe sportif Yves Carlier.
Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]
Trampoline élastique 4 pistes
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