Lézards d’été 2026 – Trampoline élastique, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Lézards d’été 2026 – Trampoline élastique 27 juillet – 2 août Complexe sportif Yves Carlier Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-27T11:00:00+02:00 – 2026-07-27T13:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T14:00:00+02:00 – 2026-08-02T19:00:00+02:00

Trampoline élastique de 4 pistes mis à disposition du lundi 27 juillet au dimanche 2 août de 11h à 13h et de 14h à 19h au complexe sportif Yves Carlier.

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]

Trampoline élastique 4 pistes