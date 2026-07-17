AGENDA · Senlis
, Au Tiers Lieu, Senlis
dimanche 19 juillet 2026 · Au Tiers Lieu · Senlis
Informations pratiques
Dimanche 19 juillet, 16h00 Au Tiers Lieu Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Au Tiers Lieu 6 / 8 rue des jardiniers 60300 senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
Clémentine Michel
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