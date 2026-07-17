, Au Tiers Lieu, Senlis

Informations pratiques

Dimanche 19 juillet, 16h00 Au Tiers Lieu Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Au Tiers Lieu 6 / 8 rue des jardiniers 60300 senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Clémentine Michel