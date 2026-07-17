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, Au Tiers Lieu, Senlis

dimanche 19 juillet 2026 · Au Tiers Lieu · Senlis

, Au Tiers Lieu, Senlis

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Au Tiers Lieu
Adresse
6 / 8 rue des jardiniers 60300 senlis
Ville
60300 Senlis
Département
Oise

Dimanche 19 juillet, 16h00 Au Tiers Lieu Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T16:00:00+02:00 – 2026-07-19T17:00:00+02:00

Au Tiers Lieu 6 / 8 rue des jardiniers 60300 senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Clémentine Michel

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