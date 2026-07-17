Lézards d’été 2026 – Eveil musical petite enfance, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis
vendredi 24 juillet 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – Eveil musical petite enfance Vendredi 24 juillet, 10h30 Complexe sportif Yves Carlier Oise
sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T11:30:00+02:00
Eveil musical organisé par le relais petite enfance CCSSO au complexe sportif Yves Carlier de 0 à 3 ans le vendredi 24 juillet de 10h30 à 11h30.
Places limitées sur réservation : rpe@ccsso.fr
Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « rpe@ccsso.fr »}] [{« link »: « mailto:rpe@ccsso.fr »}]
Eveil musical par le relais petite enfance CCSSO
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