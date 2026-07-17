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Lézards d’été 2026 – Eveil musical petite enfance, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

vendredi 24 juillet 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis

Lézards d’été 2026 – Eveil musical petite enfance, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Complexe sportif Yves Carlier
Adresse
21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
sur réservation

Lézards d’été 2026 – Eveil musical petite enfance Vendredi 24 juillet, 10h30 Complexe sportif Yves Carlier Oise

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:30:00+02:00 – 2026-07-24T11:30:00+02:00

Eveil musical organisé par le relais petite enfance CCSSO au complexe sportif Yves Carlier de 0 à 3 ans le vendredi 24 juillet de 10h30 à 11h30.
Places limitées sur réservation : rpe@ccsso.fr

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « rpe@ccsso.fr »}] [{« link »: « mailto:rpe@ccsso.fr »}]
Eveil musical par le relais petite enfance CCSSO

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