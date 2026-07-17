Passage des cyclistes à Senlis de la COP31 Bike ride, Au Tiers Lieu Quartier Ordener, Senlis

Informations pratiques

Passage des cyclistes à Senlis de la COP31 Bike ride Mardi 28 juillet, 19h00 Au Tiers Lieu Quartier Ordener Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T21:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T21:30:00+02:00

En 2026, le COP31 Bike Ride rassemblera des cyclistes du monde entier pour un voyage à vélo et en voilier depuis la ville amazonienne de Belém, au Brésil — hôte de la COP30 — jusqu’à Antalya, en Turquie — hôte de la COP31, qui débutera le 9 novembre.

Leur objectif ? Mettre en lumière les bénéfices du vélo au quotidien pour réduire les émissions de carbone, en portant à la COP dix propositions de politiques cyclables destinées à être intégrées aux plans climat des pays. Cet événement extraordinaire est bien plus qu’une épreuve d’endurance : c’est un appel fort à une action climatique ambitieuse, à des modes de déplacement durables et à une solidarité mondiale.

le 28 juillet passage à Senlis des cyclistes qui se relayent pour se rendre à la COP 31 en Turquie.

Repas partagé Au Tiers Lieu

Au Tiers Lieu Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers, 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France

le 28 juillet passage à Senlis des cyclistes qui se relayent pour se rendre à la COP 31 en Turquie.