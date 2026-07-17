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Passage des cyclistes à Senlis de la COP31 Bike ride, Au Tiers Lieu Quartier Ordener, Senlis

mardi 28 juillet 2026 · Au Tiers Lieu Quartier Ordener · Senlis

Passage des cyclistes à Senlis de la COP31 Bike ride, Au Tiers Lieu Quartier Ordener, Senlis

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Lieu
Au Tiers Lieu Quartier Ordener
Adresse
6-8 rue des Jardiniers, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Entrée libre

Passage des cyclistes à Senlis de la COP31 Bike ride Mardi 28 juillet, 19h00 Au Tiers Lieu Quartier Ordener Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T21:30:00+02:00
Fin : 2026-07-28T19:00:00+02:00 – 2026-07-28T21:30:00+02:00

En 2026, le COP31 Bike Ride rassemblera des cyclistes du monde entier pour un voyage à vélo et en voilier depuis la ville amazonienne de Belém, au Brésil — hôte de la COP30 — jusqu’à Antalya, en Turquie — hôte de la COP31, qui débutera le 9 novembre.
Leur objectif ? Mettre en lumière les bénéfices du vélo au quotidien pour réduire les émissions de carbone, en portant à la COP dix propositions de politiques cyclables destinées à être intégrées aux plans climat des pays. Cet événement extraordinaire est bien plus qu’une épreuve d’endurance : c’est un appel fort à une action climatique ambitieuse, à des modes de déplacement durables et à une solidarité mondiale.
le 28 juillet passage à Senlis des cyclistes qui se relayent pour se rendre à la COP 31 en Turquie.
Repas partagé Au Tiers Lieu

Au Tiers Lieu Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers, 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France
le 28 juillet passage à Senlis des cyclistes qui se relayent pour se rendre à la COP 31 en Turquie.

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