Lézards d’été 2026 – Spectacle « Pile Poil », Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale, Senlis
dimanche 19 juillet 2026 · Parc du Château Royal - Entrée côté Cathédrale · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – Spectacle « Pile Poil » Dimanche 19 juillet, 17h00 Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale Oise
Entrée libre et gratuite
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00
Spectacle « Pile-Poil » par la Compagnie Des Plumés à 17h au parc du château royal (fond du parc) le dimanche 19 juillet
Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale Place du parvis de la cathédrale Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]
Spectacle de la Compagnie des Plumés
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