Lézards d’été 2026 – Spectacle « Pile Poil », Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale, Senlis

Informations pratiques

Lézards d’été 2026 – Spectacle « Pile Poil » Dimanche 19 juillet, 17h00 Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale Oise

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T17:00:00+02:00 – 2026-07-19T18:00:00+02:00

Spectacle « Pile-Poil » par la Compagnie Des Plumés à 17h au parc du château royal (fond du parc) le dimanche 19 juillet

Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale Place du parvis de la cathédrale Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]

Spectacle de la Compagnie des Plumés