Lézards d’été 2026 – Joueurs Nés, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis
samedi 18 juillet 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – Joueurs Nés 18 juillet – 9 août Complexe sportif Yves Carlier Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-09T14:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00
Les Joueurs nés font leur retour au festival cette année tous les samedis et diimanche du 18 juillet au 9 août de 14h à 18h au complexe sportif Yves Carlier.
Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]
Club des joueurs nés
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