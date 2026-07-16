Lézards d’été 2026 – ateliers matelotage, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis
samedi 22 août 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – ateliers matelotage 22 et 23 août Complexe sportif Yves Carlier Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-22T10:00:00+02:00 – 2026-08-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T14:00:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00
Ateliers de matelotage organisés par le club de modèlisme naval de 10h à 12h et de 14h à 18h le samedi 22 et dimanche 23 août. Plusieurs ateliers sont prévus dont un jeu de découverte sur les 11 façons de propulser une embarcation et une démonstration sur la poussée d’Archimède.
Rdv au complexe sportif Yves Carlier
Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]
Ateliers matelotage – club de Modélisme Naval
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