DEPISTAGE GRATUIT DU DIABETE, Manège du Quartier Ordener, Senlis

Informations pratiques

DEPISTAGE GRATUIT DU DIABETE Samedi 5 septembre, 10h00 Manège du Quartier Ordener Oise

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00

Manège du Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lionsclubsenlis60@gmail.com »}]

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Lions Club de Senlis Trois Forêts