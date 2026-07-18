AGENDA · Senlis
DEPISTAGE GRATUIT DU DIABETE, Manège du Quartier Ordener, Senlis
samedi 5 septembre 2026 · Manège du Quartier Ordener · Senlis
Informations pratiques
DEPISTAGE GRATUIT DU DIABETE Samedi 5 septembre, 10h00 Manège du Quartier Ordener Oise
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T10:00:00+02:00 – 2026-09-05T18:00:00+02:00
Manège du Quartier Ordener 6-8 rue des Jardiniers 60300 SENLIS Senlis 60300 Fours à Chaux Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lionsclubsenlis60@gmail.com »}]
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Lions Club de Senlis Trois Forêts
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