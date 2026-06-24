Senlis

Concert Quatuor à Cordes à la Cathédrale Notre-Dame de Senlis

1 Place Notre- Dame Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Le Poladowski String Quartet se produit à la cathédrale Notre-Dame de Senlis pour un voyage musical à travers les œuvres de Mozart, Szymanowski et Mendelssohn. Un concert raffiné mettant à l’honneur toute la richesse du quatuor à cordes.

La Cathédrale Notre-Dame de Senlis accueille un concert d’exception consacré à l’univers foisonnant du quatuor à cordes. Le Poladowski String Quartet invite le public à découvrir les multiples visages de cette formation emblématique de la musique de chambre à travers un programme d’une grande richesse expressive.

Portées par la virtuosité et la sensibilité des interprètes, les œuvres de Mozart, Szymanowski et Mendelssohn dialoguent au fil d’un voyage musical mêlant élégance classique, lyrisme romantique et modernité. Dans le cadre majestueux de la cathédrale, ce concert promet une expérience immersive où la profondeur des harmonies et la beauté des cordes révèlent toute la diversité de ce répertoire intemporel.

Un rendez-vous musical privilégié pour les amateurs de musique classique comme pour les curieux désireux de découvrir l’émotion et la finesse du quatuor à cordes. .

1 Place Notre- Dame Senlis 60300 Oise Hauts-de-France amiscathedralesenlis@gmail.com

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English :

The Poladowski String Quartet will perform at Notre-Dame Cathedral in Senlis, taking the audience on a musical journey through the works of Mozart, Szymanowski, and Mendelssohn. A refined concert showcasing the full richness of the string quartet.

L’événement Concert Quatuor à Cordes à la Cathédrale Notre-Dame de Senlis Senlis a été mis à jour le 2026-06-24 par Chantilly-Senlis Tourisme