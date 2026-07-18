Lézards d’été 2026 – Atelier Ciné-conférence / Spectacle Piano-ciné, Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale, Senlis
vendredi 21 août 2026 · Parc du Château Royal - Entrée côté Cathédrale · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – Atelier Ciné-conférence / Spectacle Piano-ciné Vendredi 21 août, 14h00, 21h45 Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale Oise
Sur inscription et libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T14:00:00+02:00 – 2026-08-21T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:45:00+02:00 – 2026-08-21T22:30:00+02:00
Atelier ciné-conférence de 14h à 16h « Tous les secrets de fabrication d’un film » dès 11 ans
Spectacle Piano-ciné à 21h45 (ouverture des portes : 20h30)
Parc du château royal (fond du parc)
Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale Place du parvis de la cathédrale Notre-Dame, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]
Atelier et spectacle de l’atelier Môz dans le cadre du festival Thalie
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