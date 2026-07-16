Réouverture du musée de la Vénerie de Senlis !, Musée de la vénerie, Senlis

Informations pratiques

Réouverture du musée de la Vénerie de Senlis ! 19 et 20 septembre Musée de la vénerie Oise

Spectacle de la cave limité à 22 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de visiter les monuments et les musées parés de leurs plus beaux atours.

Cette année, ces journées résonnent d’autant plus fort au musée de la Vénerie. Fermé pour les travaux dans sa cave depuis un an, vous pourrez y découvrir les rez-de-chaussée et l’escalier repensés, les nouveaux parcours de visite et le spectacle immersif sur l’histoire de Senlis et des rois au sous-sol.

Toute la journée, l’équipe du musée est là pour répondre à vos questions sur la conservation, les travaux, la médiation, etc. N’hésitez pas à les interroger !

Musée de la vénerie Place du Parvis Notre-dame, 60300 Senlis, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 0344261550 https://musees.ville-senlis.fr Adossés à la muraille gallo-romaine, les vestiges du Château royal font face à la cathédrale, cœur du pouvoir spirituel de la cité. Ils témoignent du séjour des rois à Senlis depuis l’élection d’Hugues Capet en 987 jusqu’au règne d’Henri IV. En 1264, Louis IX (saint Louis) fonde en ces lieux un prieuré consacré à saint Maurice afin d’abriter les reliques rapportées de la VIIe croisade. Il y installe les chanoines de l’ordre de Saint-Augustin. Cet ensemble comprend une chapelle royale et des bâtiments monastiques. Seul vestige de la période médiévale, l’aile est de son cloître (dortoir des moines, salle capitulaire) est toujours présente. À l’emplacement de l’aile ouest, où se trouvaient sans doute un réfectoire, des locaux d’étude et de service, a été édifiée au début du XVIIIe siècle l’imposante demeure de l’abbé commendataire qui abrite aujourd’hui le musée. Vendu en 1793 comme bien national, le Château royal est resté propriété privée jusqu’à son achat, par la Ville, en 1956, à la famille Turquet de la Boisserie qui résidait dans le logis du prieur.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de visiter les monuments et les musées parés de leurs plus beaux atours.

© Leullier