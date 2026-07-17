Posez toutes vos questions au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis !, Musée d’art et d’archéologie, Senlis

Informations pratiques

Posez toutes vos questions au musée d’Art et d’Archéologie de Senlis ! 19 et 20 septembre Musée d’art et d’archéologie Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de visiter les monuments et les musées parés de leurs plus beaux atours.

Cette année, les métiers de la conservation et de la protection du patrimoine sont mis à l’honneur : venez à la rencontre des professionnels des musées afin de comprendre la manière dont l’histoire se raconte à travers le patrimoine conservé ! La visite des collections est en accès libre.

Musée d’art et d’archéologie Place Notre-dame, 60300 Senlis, France Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 0344248672 https://musees.ville-senlis.fr Ancien palais épiscopal, dans le cœur historique de la ville, à proximité immédiate de la cathédrale. Le bâtiment est adossé à la muraille gallo-romaine du Bas-Empire.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, les Journées européennes du patrimoine sont l’occasion de visiter les monuments et les musées parés de leurs plus beaux atours.

© Ville de Senlis