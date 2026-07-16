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Lézards d’été 2026 – Mes p’tites histoires et cie petite enfance, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

vendredi 31 juillet 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis

Lézards d’été 2026 – Mes p’tites histoires et cie petite enfance, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Complexe sportif Yves Carlier
Adresse
21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
sur réservation

Lézards d’été 2026 – Mes p’tites histoires et cie petite enfance Vendredi 31 juillet, 10h30 Complexe sportif Yves Carlier Oise

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T10:30:00+02:00 – 2026-07-31T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-31T10:30:00+02:00 – 2026-07-31T11:30:00+02:00

Mes p’tites histoires et cie organisé par le relais petite enfance CCSSO au complexe sportif Yves Carlier le vendredi 31 juillet de 10h30 à 11h30 de 0 à 3 ans
Places limitées, sur réservation : rpe@ccsso.fr

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « rpe@ccsso.fr »}] [{« link »: « mailto:rpe@ccsso.fr »}]
Mes p’tites histoires et cie par relais petite enfance CCSSO

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