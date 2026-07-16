Lézards d’été 2026 – Mes p’tites histoires et cie petite enfance, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Lézards d’été 2026 – Mes p’tites histoires et cie petite enfance Vendredi 31 juillet, 10h30 Complexe sportif Yves Carlier Oise

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T10:30:00+02:00 – 2026-07-31T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-31T10:30:00+02:00 – 2026-07-31T11:30:00+02:00

Mes p’tites histoires et cie organisé par le relais petite enfance CCSSO au complexe sportif Yves Carlier le vendredi 31 juillet de 10h30 à 11h30 de 0 à 3 ans

Places limitées, sur réservation : rpe@ccsso.fr

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « rpe@ccsso.fr »}] [{« link »: « mailto:rpe@ccsso.fr »}]

Mes p’tites histoires et cie par relais petite enfance CCSSO