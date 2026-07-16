Apprendre en jouant, Avenue de Creil Senlis, Senlis

Informations pratiques

Apprendre en jouant 3 – 7 août Avenue de Creil Senlis Oise

69 euros pour l’ensemble des 3 ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-03T11:00:00+02:00 – 2026-08-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T11:00:00+02:00 – 2026-08-07T12:00:00+02:00

Votre enfant collégien a un bon cerveau … mais ses résultats ne le montrent pas toujours ?

Cet été à Senlis, l’association MAYEUTIS propose 3 ateliers ludiques d’une heure pour aider les collégiens à comprendre comment leur cerveau apprend… et à en faire un vrai allié en classe.

Ce que votre enfant va y gagner

1️⃣ Mieux réfléchir En apprenant à créer un film intérieur à partir de ce qu’il lit ou entend.

2️⃣ Mieux mémoriser Grâce à des images mentales personnelles qui “accrochent” le cours dans sa tête.

3️⃣ Mieux réussir ses contrôles En identifiant les stratégies qui lui conviennent vraiment (et pas celles qu’il “devrait” utiliser).

Les recherches récentes sont claires : métacognition + représentations mentales = meilleure réussite, plus de confiance, plus d’autonomie.

Pendant les ateliers

Votre enfant va :

• jouer

• parler de “ce qui se passe dans sa tête”

• transformer consignes, textes et problèmes en scènes, images, films mentaux ou dialogues intérieurs

• apprendre à réutiliser tout ça pour ses devoirs et ses contrôles.

En avril, trois ateliers ont déjà été menés, les participants ont indiqué :

⭐ 17/20 de moyenne de satisfaction

100 % des collégiens prêts à le recommander

Une ambiance détendue

Petit groupe (moins de 5 élèves), votre enfant va beaucoup jouer et apprendre à partir du jeu, pas de jugement, juste un vrai temps pour comprendre comment on comprend, comment on mémorise, comment on s’organise.

‍ Qui encadre ?

Je représente l’association MAYEUTIS, basée à Senlis, spécialisée dans :

• les représentations mentales

• la métacognition

• les neurosciences appliquées à l’apprentissage.

Je suis :

• ingénieur d’une Grande École (Institut Polytechnique de Paris)

• diplômé de Sciences Po Paris

• titulaire d’une licence de psychologie

• coach cognitif certifié dans une pédagogie centrée sur les façons d’apprendre

• accompagnant régulier de collégiens et lycéens

Places limitées à 5 élèves

Inscription sur Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/mayeutis/evenements/apprendre-en-jouant

Pour les parents curieux

Métacognition et réussite des élèves https://www.cahiers-pedagogiques.com/metacognition-et-reussite-des-eleves/

Bienfaits des représentations mentales https://ww2.ac-poitiers.fr/dsden79-pedagogie/sites/dsden79-pedagogie/IMG/pdf/diaporama_-la_representation_mentale.pdf

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Trois ateliers ludiques d’une heure pour apprivoiser son cerveau d’élève et en faire un allié en classe.