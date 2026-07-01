Circuit-découverte de Senlis, Office de tourisme, Senlis

Informations pratiques

Circuit-découverte de Senlis 19 et 20 septembre Office de tourisme Oise

4€ par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les principaux sites de la Ville : le parc et les vestiges du château royal, où fut élu Hugues Capet, le prieuré Saint-Maurice, la cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre siècles d’art gothique,

la muraille gallo-romaine, les ruelles, les hôtels particuliers… et certains lieux privés exceptionnellement ouverts pour les JEP (durée 2h).

Départ à l’Office de Tourisme. Tarif spécial JEP : 4€ par personne.

Office de tourisme Place du Parvis Notre-Dame – 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France 03 44 67 37 37 http://www.chantilly-senlis-tourisme.com

Découvrez les principaux sites de Senlis et les lieux privés exceptionnellement !

©Chantilly Senllis Tourisme