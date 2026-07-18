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Lézards d’été 2026 – Club d’échecs, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

samedi 18 juillet 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis

Lézards d’été 2026 – Club d’échecs, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Complexe sportif Yves Carlier
Adresse
21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Entrée libre

Lézards d’été 2026 – Club d’échecs 18 et 19 juillet Complexe sportif Yves Carlier Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-18T14:00:00+02:00 – 2026-07-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T14:00:00+02:00 – 2026-07-19T19:00:00+02:00

Venez participer avec le club d’échecs le samedi 18 et dimanche 19 juillet de 14h à 19h au complexe sportif Yves Carlier.

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]
samedi 18 et dimanche 19 juillet 2026

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