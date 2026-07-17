Lézards d’été 2026 – Ateliers origami, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Lézards d’été 2026 – Ateliers origami 30 juillet et 6 août Complexe sportif Yves Carlier Oise

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:45:00+02:00

Fin : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:45:00+02:00

Ateliers origami dès 8 ans et accomagné d’un adulte pour les moins de 8 ans.

Durée : 45 minutes. 8 participants max.

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]

Ateliers origami par Minako Kimura