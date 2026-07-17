AGENDA · Senlis
Lézards d’été 2026 – Ateliers origami, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis
jeudi 30 juillet 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – Ateliers origami 30 juillet et 6 août Complexe sportif Yves Carlier Oise
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:45:00+02:00
Fin : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:45:00+02:00
Ateliers origami dès 8 ans et accomagné d’un adulte pour les moins de 8 ans.
Durée : 45 minutes. 8 participants max.
Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]
Ateliers origami par Minako Kimura
À voir aussi à Senlis (Oise)
- Lézards d’été 2026 – Joueurs Nés, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis 18 juillet 2026
- , Au Tiers Lieu, Senlis 19 juillet 2026
- Lézards d’été 2026 – Spectacle « Pile Poil », Parc du Château Royal – Entrée côté Cathédrale, Senlis 19 juillet 2026
- Lézards d’été 2026 – Eveil musical petite enfance, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis 24 juillet 2026
- Lézards d’été 2026 – Trampoline élastique, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis 27 juillet 2026