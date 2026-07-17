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Lézards d’été 2026 – Ateliers origami, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

jeudi 30 juillet 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis

Lézards d’été 2026 – Ateliers origami, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Complexe sportif Yves Carlier
Adresse
21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Gratuit sur inscription

Lézards d’été 2026 – Ateliers origami 30 juillet et 6 août Complexe sportif Yves Carlier Oise

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T16:00:00+02:00 – 2026-07-30T16:45:00+02:00
Fin : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T16:45:00+02:00

Ateliers origami dès 8 ans et accomagné d’un adulte pour les moins de 8 ans.
Durée : 45 minutes. 8 participants max.

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]
Ateliers origami par Minako Kimura

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