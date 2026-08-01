Informations pratiques

Saint-Germain-du-Puy

La Sablette en Fête

Chemin des Marais Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:30:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Brocante, jeux et animations gratuites vous attendent au bord de l’étang de la Sablette pour une journée festive à partager en famille.

Le dimanche 30 août 2026, l’étang de la Sablette à Saint-Germain-du-Puy accueille une journée conviviale de 6h30 à 18h. La brocante ouvre dès le matin, tandis que de nombreuses animations gratuites rythmeront la journée de 10h à 18h jeux en bois, bateaux électriques, tir à l’arc, structure gonflable, joutes, ateliers créatifs, jeux de société et parcours de trottinettes, draisiennes et karts. Entrée libre et gratuite. .

Chemin des Marais Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 84 18

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English :

A flea market, games, and free activities await you on the shores of the Sablette Pond for a festive day to enjoy with your family.

L’événement La Sablette en Fête Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2026-07-30 par OT BOURGES