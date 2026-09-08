La Sainte Lumière Hall d’accueil CH Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

La Sainte Lumière

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 17h30. Hall d’accueil CH Aix-en-Provence Avenue des Tamaris Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 17:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Ka Divers invite l’artiste Thierry Lefort à créer une œuvre murale monumentale dans le hall d’accueil du Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence Pertuis.

Cette œuvre originale, pensée comme un véritable tableau à ciel ouvert, est une invitation à la sérénité et à la vie. Projet artistique d’envergure, il met en lumière ce centre de santé publique, ses agents, ses patients et leurs proches. Thierry Lefort, peintre reconnu internationalement, a inventé une œuvre singulière au croisement de la rigueur structurelle et de l’énergie spontanée du geste. Observateur attentif, il capte l’atmosphère d’un lieu pour en sublimer la beauté et l’instantanéité. Cette création développe le Street Aix Project, un parcours de 17 fresques créé à Aix-en-Provence par Ka Divers.



Programme du 5 au 16 oct. 2026

Rencontres avec Thierry Lefort sur le lieu de création de l’oeuvre

Une invitation unique et rare à plonger au coeur de l’acte artistique. Venez découvrir les coulisses de l’oeuvre et partager des moments privilégiés, riches en émotions, à la rencontre de l’artiste, de son univers, de ses techniques et de son processus de création.

→ jeu. 8 oct / vend. 9 oct / lun. 12 oct de 17h30 à 18h30 // Gratuit sur inscription



Rencontre et atelier peinture avec Thierry Lefort (à partir de 12 ans)

Les participants sont invités à échanger avec l’artiste et à découvrir son processus de création de l’intérieur. Ce temps de partage sera suivi d’un atelier pratique où chacun pourra peindre aux côtés de Thierry Lefort et s’initier à son approche unique de la lumière et de son art pictural.

→ mar. 13 oct de 17h30 à 19h // Gratuit sur inscription



Atelier d’initiation au graffiti pour les jeunes patients. animé par un street artiste

À partir de 10 ans. Atelier animé par un street artiste invité

Une main tendue vers les enfants et les jeunes hospitalisés pour un moment d’évasion artistique et ludique, source de bien-être et de bonheurs partagés. Une initiation aux techniques du graffiti aux côtés d’un street-artiste pour une oeuvre collective dans la liberté d’expression.

→ mer. 14 oct de 14h30 à 15h30 // Gratuit sur inscription



Inauguration de l’oeuvre murale en présence de Thierry Lefort

Parce qu’il est essentiel de célébrer l’oeuvre et l’artiste, les responsables du projet et partenaires, tous les participants, nous avons le plaisir de vous convier à vivre un moment festif et convivial autour d’un cocktail de bienvenue.

→ vend. 16 oct. à 17h30 // Gratuit, ouvert à tous



Modalités d’inscription Merci d’envoyer un mail à kadiversateliers@gmail.com en transmettant nom, prénom, âge, date et horaire choisi pour le temps de rencontre ou les ateliers.

Dans la limite des places disponibles.



Thierry Lefort peintre reconnu internationalement, partage sa vie entre Saint-Ouen et Los

Angeles. Il a inventé une œuvre singulière au croisement de la rigueur structurelle et de l’énergie

spontanée du geste. Observateur attentif, il capte l’atmosphère d’un lieu pour en sublimer la

beauté, l’instantanéité et la poésie. Par un jeu subtil d’ombres et de lumières, il fait dialoguer les

ciels de Californie avec ceux d’Aix-en-Provence, en hommage à Paul Cezanne. Son style, qualifié

de Renaissance de la Figuration , allie pureté et intensité visuelle. En 2022, la ville de Burbank

(USA) lui confie une fresque de 150 m2, devenue un repère artistique emblématique. En 2025, il

signe une œuvre murale à Poissy, largement saluée par le Grand Paris Seine et Oise. Signe de son

talent, il est représenté par l’agent et galeriste Yoyo Maeght (petite-fille du créateur de l’illustre

Fondation Maeght) ensemble, ils inventent des expositions majeures et des projets audacieux.



Dans les compositions de Thierry, au même titre qu’un tableau de Kandinsky, on ne peut rien enlever, ni rien ajouter. Il retire beaucoup de détails de l’image pour n’en garder que l’essentiel.

— Yoyo Maeght



Une programmation de Ka Divers / Street Aix Project en collaboration avec le Centre Hospitalier d’Aix-en-Provence Pertuis .

Hall d’accueil CH Aix-en-Provence Avenue des Tamaris Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Ka Divers has invited artist Thierry Lefort to create a monumental mural in the lobby of the Aix-en-Provence Pertuis Hospital.

L’événement La Sainte Lumière Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-27 par Mairie d’Aix-en-Provence