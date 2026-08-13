Informations pratiques

Loireauxence

LA! Saison culturelle Avec un grand F (famille)

Salle des Loisirs Chapelle St-Sauveur Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-20 16:30:00

fin : 2027-02-20

Date(s) :

2027-02-20

Pirates, Reine Pharaon, Scientifiques, Militantes, Spationautes… Voici l’Histoire avec un grand H de Femmes incroyables mais vraies, avec un grand F ! Sur tableau noir et blanc, pour des portraits hauts en couleurs.

À partir de faits réels, Samantha Merly et Rachel Fouqueray proposent un spectacle jubilatoire, inspirant et ludique, qui dépoussière l’image de la femme restée trop longtemps dans l’ombre et défend l’égalité Hommes-Femmes. Une création mêlant théâtre de rue et musique qui plaît aussi bien aux petits qu’aux grands !

Dès 5 ans. Durée 45 min.

Tarif unique 5 euros.

Comment réserver ?

_ Billetteries en ligne (à retrouver sur les pages de chaque spectacle)

_ En mairie déléguée de Varades aux horaires d’ouverture (règlement uniquement par chèques ou espèces)

_ En mairies déléguées de Belligné, La Chapelle Saint-Sauveur et La Rouxière, aux horaires d’ouverture (règlement uniquement par chèques)

_ Sur place ouverture des portes 30 minutes avant le début des spectacles et sous réserve de places disponibles (règlement par chèque, espèces ou CB) .

Salle des Loisirs Chapelle St-Sauveur Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03

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English :

Pirates, Pharaoh Queens, Scientists, Activists, Astronauts? Here is History with a capital H—the stories of incredible but real women, with a capital W! Presented in black and white, for vivid portraits.

L’événement LA! Saison culturelle Avec un grand F (famille) Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis