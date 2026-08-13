LA! Saison culturelle Le disco des oiseaux, Mosai et Vincent Salle des fêtes de la Rouxière Loireauxence

Informations pratiques

Loireauxence

LA! Saison culturelle Le disco des oiseaux, Mosai et Vincent

Salle des fêtes de la Rouxière 48 Place de l’Église Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-19 16:30:00

fin : 2027-04-19

Date(s) :

2027-05-19

Des fables revisitées version électro pop.

À l’aide de chansons poétiques, de mélodies pop entêtantes et d’instruments électroniques, les deux musiciens transportent le public dans un univers de nature sauvage et de technologies.

Dans ce spectacle, les histoires sont tragicomiques et mettent en scène des animaux confrontés aux affres du monde moderne. Avec ce joyeux bestiaire, vous pourrez croiser un ours susceptible, une pie à vélo, un chameau qui s’est fait beau…

Sur scène, Mosai & Vincent croisent ukulélé, guitare acoustique, pads et batterie électronique pour un concert coloré et dansant.

Dès 2 ans. Durée 30 min.

Tarif unique 5 euros.

Comment réserver ?

_ Billetteries en ligne (à retrouver sur les pages de chaque spectacle)

_ En mairie déléguée de Varades aux horaires d’ouverture (règlement uniquement par chèques ou espèces)

_ En mairies déléguées de Belligné, La Chapelle Saint-Sauveur et La Rouxière, aux horaires d’ouverture (règlement uniquement par chèques)

_ Sur place ouverture des portes 30 minutes avant le début des spectacles et sous réserve de places disponibles (règlement par chèque, espèces ou CB) .

Salle des fêtes de la Rouxière 48 Place de l’Église Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 33 03

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English :

Fables reimagined in an electro-pop style.

L’événement LA! Saison culturelle Le disco des oiseaux, Mosai et Vincent Loireauxence a été mis à jour le 2026-08-13 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis