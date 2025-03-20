La saison des anoures commence à Couture-sur-Loir

Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 18:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Observons les amphibiens…

La saison des anoures commence à Vallée de Ronsard. À la découverte des amphibiens sans queue autrement appelés, les anoures. Tout public. Prévoir lampe et botte. .

Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 53 13 environnement@departement41.fr

English :

Let’s take a look at the amphibians…

German :

Amphibien beobachten…

Italiano :

Diamo uno sguardo agli anfibi…

Espanol :

Echemos un vistazo a los anfibios…

L’événement La saison des anoures commence à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard a été mis à jour le 2025-03-20 par OT de Vendome Territoires Vendomois