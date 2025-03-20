La saison des anoures commence à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard
La saison des anoures commence à Couture-sur-Loir Vallée-de-Ronsard vendredi 6 mars 2026.
Début : Vendredi 2026-03-06 18:00:00
Observons les amphibiens…
La saison des anoures commence à Vallée de Ronsard. À la découverte des amphibiens sans queue autrement appelés, les anoures. Tout public. Prévoir lampe et botte. .
Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 51 53 13 environnement@departement41.fr
English :
Let’s take a look at the amphibians…
German :
Amphibien beobachten…
Italiano :
Diamo uno sguardo agli anfibi…
Espanol :
Echemos un vistazo a los anfibios…
