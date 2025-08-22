Au pays de Ronsard Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

Au pays de Ronsard A pieds

Au pays de Ronsard Couture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Au cœur de la vallée du Loir, découvrez les terres natales de Pierre de Ronsard, célèbre poète de la Renaissance, avec ce petit circuit au riche patrimoine naturel, culturel et historique.

La nature environnante fût une source d’inspiration permanente pour le poète de la Pléiade.

http://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English :

In the heart of the Loir valley, discover the native land of Pierre de Ronsard, famous poet of the Renaissance, with this small circuit with a rich natural, cultural and historical heritage.

The surrounding nature was a permanent source of inspiration for the poet of the Pleiades.

Deutsch :

Entdecken Sie im Herzen des Loir-Tals die Heimat von Pierre de Ronsard, dem berühmten Dichter der Renaissance, auf diesem kleinen Rundweg mit seinem reichen natürlichen, kulturellen und historischen Erbe.

Die umliegende Natur war eine ständige Inspirationsquelle für den Dichter der Pléiade.

Italiano :

Nel cuore della valle del Loir, scoprite il luogo di nascita di Pierre de Ronsard, il famoso poeta rinascimentale, con questo breve tour del ricco patrimonio naturale, culturale e storico.

La natura circostante era una costante fonte di ispirazione per il poeta della Pléiade.

Español :

En el corazón del valle del Loir, descubra la cuna de Pierre de Ronsard, el célebre poeta del Renacimiento, con este breve recorrido por el rico patrimonio natural, cultural e histórico.

La naturaleza circundante fue una fuente de inspiración constante para el poeta de la Pléiade.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-24 par SIT Centre-Val de Loire