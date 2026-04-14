Visite découverte, Le jardin du Pin, Vallée-de-Ronsard
Visite découverte, Le jardin du Pin, Vallée-de-Ronsard samedi 6 juin 2026.
Visite découverte 6 et 7 juin Le jardin du Pin Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Un beau jardin où se côtoient un potager soigné, des vivaces variées.
Le jardin du Pin Le Pin, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée de Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Jardin à multiples facettes où se côtoient un potager, un jardin de vivaces, une collection d’arbres fruitiers et un petit bois.
Un beau jardin où se côtoient un potager soigné, des vivaces variées.
©Alexandre COCHONNEAU
À voir aussi à Vallée-de-Ronsard (Loir-et-Cher)
- Au pays de Ronsard Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher 1 mai 2026
- Ronsard au bord de Loir Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher 1 mai 2026
- Une visite avec une vue sur le village, Jardin du vieil arbre, Vallée-de-Ronsard 6 juin 2026
- visite guidée du jardin, Jardins du Manoir de la Possonnière, Vallée-de-Ronsard 6 juin 2026