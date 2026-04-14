Visite découverte, Le jardin du Pin, Vallée-de-Ronsard

Visite découverte 6 et 7 juin Le jardin du Pin Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Un beau jardin où se côtoient un potager soigné, des vivaces variées.

Le jardin du Pin Le Pin, Couture-sur-Loir, 41800 Vallée de Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Jardin à multiples facettes où se côtoient un potager, un jardin de vivaces, une collection d’arbres fruitiers et un petit bois.

Un beau jardin où se côtoient un potager soigné, des vivaces variées.

©Alexandre COCHONNEAU