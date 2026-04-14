Visite découverte, Jardin des Voisins, Vallée-de-Ronsard
Visite découverte, Jardin des Voisins, Vallée-de-Ronsard samedi 6 juin 2026.
Visite découverte 6 et 7 juin Jardin des Voisins Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Petit jardin qui procure de grands bonheurs, contemplation, réflexion, plaisir de regarder pousser.
Jardin des Voisins 7 rue Marie-Dubois 41800 Vallée-de Ronsard Vallée-de-Ronsard 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Le Jardin des voisins est un petit jardin de centre bourg, avec des végétaux tous simples, il nous donne du plaisir à chaque saison.
Petit jardin qui procure de grands bonheurs, contemplation, réflexion, plaisir de regarder pousser.
©Alexandre COCHONNEAU
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