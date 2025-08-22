Ronsard au bord de Loir Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher

Ronsard au bord de Loir En VTC

Ronsard au bord de Loir Courture-sur-Loir 41800 Vallée-de-Ronsard Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Itinéraire 23 Au départ du manoir de la Possonnière à Couture-sur-Loir, maison natale du célèbre poète Pierre de Ronsard, la balade permet de découvrir la richesse du patrimoine local et la beauté du cadre à la fois verdoyant et bucolique.

https://www.vendome-tourisme.fr/ +33 2 54 77 05 07

English : Ronsard au bord de Loir

Starting at La Possonnière manor in Couture-sur-Loir, birthplace of the famous poet Pierre de Ronsard, discover the rich local heritage and take in the beautiful verdant and bucolic setting on this stroll.

Deutsch : Ronsard am Ufer des Loir

Ab dem Gutshaus Manoir de la Possonnière in Couture-sur-Loir, dem Geburtshaus des berühmten Dichters Pierre de Ronsard, führt die Route durch eine idyllische grüne Landschaft, wo Sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten erwarten.

Italiano :

Partendo dal maniero Possonnière di Couture-sur-Loir, luogo di nascita del famoso poeta Pierre de Ronsard, la passeggiata permette di scoprire la ricchezza del patrimonio locale e la bellezza dell’ambiente verde e bucolico.

Español :

Partiendo de la casa solariega de Possonnière, en Couture-sur-Loir, lugar de nacimiento del célebre poeta Pierre de Ronsard, el paseo permite descubrir la riqueza del patrimonio local y la belleza del entorno verde y bucólico.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-29 par SIT Centre-Val de Loire