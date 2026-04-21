La Saison des Histoires Décembre 2026 Place du Général Michelin Commenailles
La Saison des Histoires Décembre 2026 Place du Général Michelin Commenailles samedi 19 décembre 2026.
Commenailles
La Saison des Histoires Décembre 2026
Place du Général Michelin Médiathèque Commenailles Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 10:30:00
fin : 2026-12-19
Date(s) :
2026-12-19
Laissez-vous conter la nature avec l’Artisane d’histoires !
Chaque mois, plongez dans un univers de lectures inspirées par les saisons, bercées de chansons douces et illuminées par des kamishibaïs magiques. Un moment poétique et enchanteur à partager en famille. 5 ans + .
Place du Général Michelin Médiathèque Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr
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English : La Saison des Histoires Décembre 2026
L’événement La Saison des Histoires Décembre 2026 Commenailles a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme JurAbsolu
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