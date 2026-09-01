La Saison du Kiosque Les Escales Estivales de Romans Place Jules-Nadi Romans-sur-Isère
dimanche 27 septembre 2026 · Place Jules-Nadi · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
La Saison du Kiosque Les Escales Estivales de Romans
Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 11:00:00
fin : 2026-09-27 11:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Retrouvez l’Harmonie des enfants de la Joyeuse.
Concert au profit de l’ACC26
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Place Jules-Nadi Kiosque à musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 51 51 contact@ville-romans26.fr
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Join the Harmonie des enfants de la Joyeuse.
Concert in aid of ACC26
L’événement La Saison du Kiosque Les Escales Estivales de Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-06-02 par Valence Romans Tourisme
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