La salle Louvancour : immersion dans les trésors du passé, Médiathèque de Châteaudun, Châteaudun

Informations pratiques

La salle Louvancour : immersion dans les trésors du passé Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30 Médiathèque de Châteaudun Eure-et-Loir

Limité à 15 personnes par séance. A partir de 10 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Alexis Louvancour, bibliophile et collectionneur, a légué 6 000 livres à la bibliothèque de Châteaudun en 1875. Habituellement fermée au public, la salle Louvancour, qui met en scène la bibliothèque du donateur dans l’esprit du 19e siècle, recevra les visiteurs (sur réservation) et des livres des collections patrimoniales y seront exceptionnellement présentés.

Médiathèque de Châteaudun 36 boulevard Grindelle 28200 Châteaudun Châteaudun 28200 Saint-Jean Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 45 23 54 https://mediatheque-chateaudun.fr/ https://www.instagram.com/mediatheque.chateaudun/?hl=fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 45 23 54 »}] A deux pas de la gare et de la cité scolaire, la médiathèque est un lieu de ralliement entre générations. Le lieu de 2 500m² réalisé par l’architecte Jean-Louis Godivier est doté d’un espace patrimonial « fonds Louvancour » de 50m². Parking – Bus arrêt Maison de santé ou arrêt Gare SNCF – Accès personnes à mobilité réduite

Alexis Louvancour, bibliophile et collectionneur, a légué 6 000 livres à la bibliothèque de Châteaudun en 1875.

©Ville de Châteaudun