La Schola Cantorum de Nantes, Concert Ombre et Lumière Basilique Saint Donatien Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-10 18:00 –

Gratuit : non Sur place : 15 €, Prévente : 13 €, Réduit : 10 €, Gratuit – 10 ans, Tout public

Événement Musical à Nantes : Chef-d’œuvres Sacrés romantiquesLa Schola Cantorum de Nantes a le plaisir de vous inviter à son prochain concert exceptionnel. Laissez-vous emporter par la ferveur et la beauté de deux œuvres magistrales du répertoire sacré du XIXe siècle, rarement réunies sur scène.Solistes : Ombeline Guetny : soprano, Alix Leparoux : alto, François Baud : ténor, Jean-Louis Serre : bassePiano : Laurence ChiffoleauDirection : Thierry BréhuAu ProgrammeLe Requiem d’Anton Bruckner : Une œuvre de jeunesse d’une intense profondeur émotionnelle, préfigurant les grandes symphonies du maître autrichien.La Messe en Ré majeur d’Otto Nicolai : Une pièce lumineuse et vibrante, alliant la rigueur germanique à la grâce mélodique de l’un des grands compositeurs du romantisme allemand.???? Billetterie

Basilique Saint Donatien Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 74 14 38 https://scholacantorumdenantes.jimdofree.com



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