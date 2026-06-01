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La Science en Herbe – INRAE invite les enfants aux Arènes de Lutèce, Arènes de Lutèce, Paris

La Science en Herbe – INRAE invite les enfants aux Arènes de Lutèce, Arènes de Lutèce, Paris

La Science en Herbe – INRAE invite les enfants aux Arènes de Lutèce, Arènes de Lutèce, Paris vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Arènes de Lutèce

Adresse : 9 rue de Navarre 75005 Paris

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

La Science en Herbe – INRAE invite les enfants aux Arènes de Lutèce 5 et 6 juin Arènes de Lutèce Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T20:00:00+02:00

Partir à la rencontre des scientifiques qui imaginent l’alimentation et l’agriculture de demain

Arènes de Lutèce 9 rue de Navarre 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
La science expliquée aux enfants par l’INRAE #agridemain #jnagri2025 #jnagri

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